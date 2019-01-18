2019-01-18T13:37:04+03:00
Общество

Воронеж будет «докатывать» троллейбусы после Москвы

На покупку новых машин денег в казне пока нет
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото общественников из сообщества "Город и транспорт"фото общественников из сообщества "Город и транспорт"
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Воронежская мэрия намерена приобрести на выгодных условиях троллейбусы с пробегом из столицы в количестве 10-15 машин. Об этом на встрече с редакторами воронежских СМИ рассказал глава города. Вадим Кстенин отметил, что на покупку нового электротранспорта денег в казне нет. Много средств в первую очередь направляют на автобусы. Тем не менее о существующей проблеме с электротранспортом чиновники не забывают.

Напомним, ранее общественники из движения «Город и транспорт» подняли вопрос о деградации воронежских троллейбусов, которые рискуют повторить печальную судьбу трамваев, исчезнувших с улиц почти десять лет назад. Из 80 машин, обслуживавших троллейбусные маршруты в 2008 году, в наличии осталось только 46. И часть из них постоянно находится в ремонте. В итоге на линию выходит не больше 32 «рогачей».

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