Скончался воронежский поэт и художник Валерий Исаянц

СЕГОДНЯ 18:22 2019-01-16T18:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно о смерти художника и поэта Валерия Исаянца. Основатель и директор галереи "Х.Л.А.М." Алексей Горбунов сообщил в соцсети о сборе средств на похороны. Дело в том, что у Валерия Исаянца не осталось близких родственников. Если не найдутся деньги, его похоронят в безымянной могиле.

По информации портала "Мегалит", Валерий Исаянц родился в Воронеже в 1945 году. Закончил суворовское училище, затем – филологический факультет ВГУ. В 1971 году познакомился с Анастасией Цветаевой - сестрой Марины Цветаевой. Она принимает в его жизни деятельное участие, знакомит его с Павлом Антокольским, Арсением Тарковским, Мариэттой Шагинян. Исаянц публиковал стихи в журнале "Литературная Армения", занимался переводами классиков и живописью.

В начале 90-х Валерий Иванович оказался без определенного места жительства. Он скитался по окрестностям Воронежа, выставлял свои картины прямо в лесу. В 2013 году благодаря помощи воронежской поэтессы Полины Синевой была издана книга его стихов "Пейзажи инобытия". В галерее "Х.Л.А.М." проходила выставка его работ.