В горящих машинах на воронежской трассе погибли три человека
Массовое ДТП случилось в Нижнедевицком районе
фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области
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Страшная авария произошла в 15.15 во вторник, 15 января, на 166 километре автодороги «Курск-Борисоглебск» в Нижнедевицком районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, по предварительным данным, водитель «Лексуса», следовавшего в сторону Воронежа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями, марки которых уточняются. В результате удара машины загорелись. Полицейские сообщают о трех жертвах аварии. Кто они, пока не известно.
- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в главке.