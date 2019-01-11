2019-01-11T20:26:15+03:00
Общество

По требованию жилинспекции воронежская УК залатала дыры в крыше многоэтажки

Жильцы остались довольны
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Жители многоквартирного дома №2 по улице Менделеева прислали в государственную жилинспекцию Воронежской области письмо с благодарностью за помощь в решении давней проблемы. Собственники безуспешно пытались добиться от своей УК ремонта протекающей кровли.

По заявлению жильцов многоквартирного дома инспектор ГЖИ направил в адрес УК Левобережного района предостережение о незамедлительном принятии мер по устранению течи. После этого коммунальщики не мешкая нашли и устранили причину постоянных протечек.

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