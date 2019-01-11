В центре Воронежа Дед Мороз «расстрелял» из лука памятник Ленину

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:01:29+03:00

Дед Мороз решил перевоплотиться в Вильгельма Телля. Фото: Владимир Борисов, Мой и твой Воронеж.

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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото странных забав у памятника Ленину на одноименной площади. Вплотную к монументу установили мишени, и проходящие «Вильгельмы Телли» упражнялись в меткости в стрельбе из лука. Среди снайперов был замечен даже Дед Мороз.

В комментариях мнения о том, уместен ли подобный аттракцион в непосредственной близости к памятнику. Было и мнение, что монумент стоило снести еще 27 лет назад, но многие высказывались в другом духе, - дескать, негоже стрелять у подножия памятника кому бы то ни было. Высказано было и здравое суждение, что монумент лучше было бы оградить щитом.

Примеру Дедушки последовало немало народу.Фото: Владимир Борисов, Мой и твой Воронеж.

Фото: Владимир Борисов, Мой и твой Воронеж.