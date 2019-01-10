Сельского вора, обокравшего ферму в Воронежской области на 200 тыс рублей, отправили в колонию на 3 года
В Кантемировском районе Воронежской области осудили воров, которые обокрали молочную ферму. 35-летний ранее судимый мужчина с 44-летней знакомой в сентябре 2018 года похитили с сельскохозяйственного предприятия семь мешков с овсом на 3 000 рублей. А потом унесли даже 14 металлических корыт, из которых поят коров, причинив ферме ущерб в 200 тысяч рублей. Подельники распилили поилки углошлифовальной машиной, а затем сдали в пункт приема металла.
Мужчину осудили на три года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а его подельницу приговорили к 320 часам обязательных работ, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.