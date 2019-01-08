В Воронеже пройдет поэтический вечер памяти Мандельштама

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:06:21+03:00

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12 января в литературном музее (здание Мещанской управы, Плехановская, 3) пройдет поэтический вечер «Армянские фрески Осипа Мандельштама», приуроченный к 128-летию со дня рождения поэта. На мероприятии речь пойдет поездке Осипа Мандельштама в Армению.

- Зимой 1930 года сильнейшее желание Осипа Мандельштама уехать из Москвы - города перманентной травли - стало почти инстинктивным. Звали поэта в Ташкент, в Новосибирск и в Крым, но случилась Армения, - рассказали в музее. - На вечере прозвучат стихи Мандельштама из цикла «Армения» и путевых заметок «Путешествие в Армению» в исполнении на родном языке учеников армянской воскресной школы. Будет показан фрагмент фильма о Мандельштаме «Сохрани мою речь навсегда» режиссера Романа Либерова. Завершится встреча экскурсией по выставке «Мандельштам в Воронеже».