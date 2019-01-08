2019-01-08T14:06:21+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет поэтический вечер памяти Мандельштама

Горожан приглашают в литературный музей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

12 января в литературном музее (здание Мещанской управы, Плехановская, 3) пройдет поэтический вечер «Армянские фрески Осипа Мандельштама», приуроченный к 128-летию со дня рождения поэта. На мероприятии речь пойдет поездке Осипа Мандельштама в Армению.

- Зимой 1930 года сильнейшее желание Осипа Мандельштама уехать из Москвы - города перманентной травли - стало почти инстинктивным. Звали поэта в Ташкент, в Новосибирск и в Крым, но случилась Армения, - рассказали в музее. - На вечере прозвучат стихи Мандельштама из цикла «Армения» и путевых заметок «Путешествие в Армению» в исполнении на родном языке учеников армянской воскресной школы. Будет показан фрагмент фильма о Мандельштаме «Сохрани мою речь навсегда» режиссера Романа Либерова. Завершится встреча экскурсией по выставке «Мандельштам в Воронеже».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на пожаре нашли труп
Две старушки отравились дымом на пожарах в Воронеже и области
Утром на окраине Воронежа сгорела Audi
На трассе в Воронежской области задержали наркокурьера с крупной партией героина
В Воронежской области санитарные врачи проверили места крещенских купаний
В Воронеже 22-летний альфонс снял с банковской карты 45-летней любовницы 200 тысяч рублей
В аварии в Воронежской области в столкновении двух иномарок пострадали четверо
В Воронежской области ВАЗ сбил двух пешеходов
Сергей Безруков в Воронеже перевоплотится в Пушкина
Воронежцы отметили Рождество под главной елкой города
Ночью в воронежском дворике сгорела "Лада"
Фонари на въезде в Воронеж устроили световое представление
Жительница Воронежа ударила своего знакомого ножом в сердце
В Воронеже прохожие вытащили детей из горящей квартиры через балкон
На этой неделе в Воронеже ждут снегопадов и мороза
Воронежский вор считал себя невидимым, когда под камерами лез в чужой карман
Воронежцы могут увидеть редкие фотографии семьи Николая II
Тысячи воронежцев приняли участие в рождественском богослужении
С улиц Воронежа увезли 3300 кубометров снега
Самый ужасный дом Воронежа, замеченный Варламовым, наконец расселили
В Воронежской области женщина-таксист помогла задержать угонщика
Над балконами воронежцев нависают гранд-сосульки
Медведев вслед за Петром I подписал указ о создании в Воронеже особой экономической зоны
В Роспотребнадзоре назвали самые плохие родники Воронежа