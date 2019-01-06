В Воронеже под колесами автобуса №80 погиб пешеход

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:28:43+03:00

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Вечером в субботу, 5 января, воронежцы стали свидетелями смертельного ДТП на остановке «Памятник Славы». Двигаясь со стороны улицы Лизюкова в сторону улицы «Хользунова», 25-летний водитель маршрутного автобуса №80 совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части дороги. От полученных травм несчастный скончался на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП и выясняют личность погибшего мужчины. На вид ему 40-45 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.