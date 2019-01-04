В Воронеже автобусы № 125 вернули на прежний маршрут

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:08:37+03:00

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С Нового года маршрутные «ПАЗики» № 125 снова едут мимо театра оперы и балета, а не мимо Центрального рынка по Пушкинской. То, что автобусы пустились по старому варианту пути, подметили горожане. А сейчас официально подтвердил возвращение на круги своя этого маршрута руководитель группы компаний «Автолайн» Дмитрий Крутских. По его словам, последние изменения только увеличили пробки на Пушкинской, что не устраивало ни водителей (20 из них уволились из-за того, что время прохождения круга увеличилось, а значит, и заработки стали меньше), ни пассажиров.

В мэрии были сомнения еще до изменения маршрута. Специалисты перед Новым годом заявляли, что по результатам мониторинга решение могут поменять. Так оно и случилось.

А еще в Сети появились слухи, что «ПАЗики», которые сейчас курсируют по 125 маршруту, планируют заменить автобусами малой вместимости. Впрочем, эти сведения не подтверждают ни в мэрии, ни в компании «Автолайн».