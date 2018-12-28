Из воронежского «Факела» ушел нападающий Сергей Орлов

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-28T16:38:10+03:00

В составе нашей команды ему так и не удалось оправдать свою фамилию

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В пятницу, 28 декабря, случилось неизбежное. Уроженец Подмосковья Сергей Орлов в «Факеле» не прижился. Слишком мало появлялся на поле, старался, но мастерства ему явно не доставало. В итоге руководители клуба и тренеры приняли совместное решение, что с форвардам пора расставаться. После этого все необходимые документы подписали, и Сергей Орлов – теперь больше не игрок «Факела».

Напомним, Сергей пришел в нашу команду в июле 2018 года. За это время он участвовал в 17 играх (в 11-ти выходил на замену) при нулевой эффективности – ни голов, ни результативных передач, зато три желтые карточки.

Напомним, на днях стала известна программа сборов «Факела», в рамках которой он сыграет не только с российскими командами, но и с клубами датской Суперлиги и элитного дивизиона Болгарии, а также с одними из лидеров чемпионатов Азербайджана и Эстонии.