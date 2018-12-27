2018-12-27T14:03:37+03:00
Дом. Семья

В Хоперском заповеднике под Воронежем провели "перепись бобров": их оказалось около 630

Ученые пересчитали все норы и хатки вдоль Хопра и на озерах
Юлия ТЕРНОВА
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Хатка бобра и ондатры на озере Песчанка. Фото из группы заповедника, автор Давыденко А. А.Хатка бобра и ондатры на озере Песчанка. Фото из группы заповедника, автор Давыденко А. А.
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В Хоперском заповеднике провели учет бобра. Сотрудники научного отдела побывали на 73 озерах и хорошо осмотрели берега Хопра. Только на реке живет около 340 особей, а во всем заповеднике - 630.

Как же ученые подсчитывают число животных? Выстраивают их в шеренгу и дают команду "Рассчитайсь"? Конечно, нет. Научные сотрудники ищут норы и хатки, а затем применяют специальный коэффициент. За годы наблюдения различных животных исследователи выявили примерное число особей каждого конкретного вида, которое приходится на нору. Считается, что среднее число жильцов хатки - четыре. При этом стоит учитывать, что около четверти из найденных жилищ, как правило, заселяют этакие бобры-отшельники, живущие одни. Зная все это, можно подсчитать численность популяции.

- Среди жилищ бобров преобладали норы, но встречались хатки и полухатки - закрытые бобрами поврежденные своды нор. Очень часто рядом с норами бобров (в отличие от выхухоли, которая предпочитает селится подальше от бобров), отмечались норы или хатки ондатры. Иногда они использовали норы и хаты совместно, - рассказывают в заповеднике.

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