Воронежский «Факел» в межсезонье сразится с командой датской Суперлиги

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-27T12:59:14+03:00

Наша команда проведет три сбора – дома, в Турции и на Кипре

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Руководители и тренеры «Факела» утвердили план подготовки к весенней части чемпионата ФНЛ.

После отпуска и Нового года футболисты соберутся 9 января на клубной базе в Тенистом и начнут работать в рамках первого сбора. До 16 января будут двухразовые тренировки в Тенистом и на искусственном поле стадиона «Стрела». 14 января пройдет контрольный матч с лидером ФНЛ – ФК «Тамбов». Игра состоится на выезде - в тамбовском футбольном манеже. В ней тренеры рассчитывают проверить в деле потенциальных новичков, которые приедут на просмотр.

Второй сбор пройдет в Турции с 19 января по 2 февраля. «Факел» будет базироваться в Белеке, в отеле «Limak Atlantis De Luxe». В рамках этого сбора планируют провести пять контрольных игр. 23 января «Факел» сыграет с 12-й командой датской суперлиги – ФК «Вендсиссель». 24-го нашу команду ждет не менее серьезный соперник – идущий третьим в Премьер-лиге Азербайджана ФК «Габала». Напомним, этот клуб с 2013 по 2014 год тренировал мэтр Юрий Семин, в прошлом сезоне сделавший чемпионом России московский «Локомотив».

27 января «Факел» встретится с командой «СКА-Хабаровск», 28-го – с «молодежкой» красноярского «Енисея». В конце турецкого сбора пройдет контрольная игра 1 февраля со «Славией» (София), занимающей десятое место в высшем дивизионе Болгарии.

Третий сбор «Факел» проведет на Кипре ориентировочно с 6 по 24 февраля. В городе Пафос наша команда сыграет в Кубке ФНЛ, обладателем которого воронежский клуб был в 2017 году. Турнир пройдет с 8 по 21 февраля, все 16 участников розыгрыша проведут по пять матчей (по три – в группах и по два – в «стыках» за итоговое распределение мест). 9 февраля «Факел» сразится с дублем московского «Спартака», 12-го – с курским «Авангардом», 15-го – с многократным чемпионом Эстонии – ФК «Левадия».

После возвращения домой футболисты немного отдохнут, а ориентировочно 27 февраля снова соберутся на своей базе в Тенистом и начнут готовиться к первому матчу возобновляющегося чемпионата ФНЛ. Напомним, 3 марта «Факел» на выезде сыграет с ФК «Химки».