2018-12-27T12:59:14+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» в межсезонье сразится с командой датской Суперлиги

Наша команда проведет три сбора – дома, в Турции и на Кипре
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
"Факел" в межсезонье проведет 11 матчей."Факел" в межсезонье проведет 11 матчей.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

Руководители и тренеры «Факела» утвердили план подготовки к весенней части чемпионата ФНЛ.

После отпуска и Нового года футболисты соберутся 9 января на клубной базе в Тенистом и начнут работать в рамках первого сбора. До 16 января будут двухразовые тренировки в Тенистом и на искусственном поле стадиона «Стрела». 14 января пройдет контрольный матч с лидером ФНЛ – ФК «Тамбов». Игра состоится на выезде - в тамбовском футбольном манеже. В ней тренеры рассчитывают проверить в деле потенциальных новичков, которые приедут на просмотр.

Второй сбор пройдет в Турции с 19 января по 2 февраля. «Факел» будет базироваться в Белеке, в отеле «Limak Atlantis De Luxe». В рамках этого сбора планируют провести пять контрольных игр. 23 января «Факел» сыграет с 12-й командой датской суперлиги – ФК «Вендсиссель». 24-го нашу команду ждет не менее серьезный соперник – идущий третьим в Премьер-лиге Азербайджана ФК «Габала». Напомним, этот клуб с 2013 по 2014 год тренировал мэтр Юрий Семин, в прошлом сезоне сделавший чемпионом России московский «Локомотив».

27 января «Факел» встретится с командой «СКА-Хабаровск», 28-го – с «молодежкой» красноярского «Енисея». В конце турецкого сбора пройдет контрольная игра 1 февраля со «Славией» (София), занимающей десятое место в высшем дивизионе Болгарии.

Третий сбор «Факел» проведет на Кипре ориентировочно с 6 по 24 февраля. В городе Пафос наша команда сыграет в Кубке ФНЛ, обладателем которого воронежский клуб был в 2017 году. Турнир пройдет с 8 по 21 февраля, все 16 участников розыгрыша проведут по пять матчей (по три – в группах и по два – в «стыках» за итоговое распределение мест). 9 февраля «Факел» сразится с дублем московского «Спартака», 12-го – с курским «Авангардом», 15-го – с многократным чемпионом Эстонии – ФК «Левадия».

После возвращения домой футболисты немного отдохнут, а ориентировочно 27 февраля снова соберутся на своей базе в Тенистом и начнут готовиться к первому матчу возобновляющегося чемпионата ФНЛ. Напомним, 3 марта «Факел» на выезде сыграет с ФК «Химки».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Истории, которые греют душу
В Воронеже Щелкунчик танцует брейк-данс
В воронежском поселке Краснолесный появится новый Дом культуры
Велогонщик Денис Меньшов, выступавший за Воронеж, стал спортивным директором команды «Газпром-Русвело»
Воронежская казна завершит год с профицитом в 97 миллионов рублей
В 2019 году в Воронеже благоустроят парк «Орленок» и улицу Димитрова
Жилищная инспекция пригрозила воронежским УК штрафами за сосульки на карнизах
В Воронеже поставили «двухэтажный» «Пер Гюнт»
Воронежец вышел из своей машины и попал под колеса грузовика
В Воронежской области построят окружную дорогу в Рамонь
Воронежцы: «Хозяин погибшего северного оленя заставлял больное животное катать детей»
В Воронежской области пропал 39-летний мужчина
Почетным знаком "Благодарность от земли Воронежской" отметили директора филармонии и известного краеведа
Воронежский театр оперы и балета поставил сказку о настоящей принцессе
Воронежская детвора вместе с Фиксиками поможет Деду Морозу победить вредного Смайла
В Воронеже объединятся Деды Морозы разных стран
Ученые Воронежского госуниверситета разрабатывают новый метод диагностики рака
Воронежский «Буран» завершил 2018 год поражением от соседей из «Тамбова»
Житель Воронежской области припрятал свою машину от приставов
Сим-карты для воронежских заключенных прятали в чайных пакетиках
Забывчивый воронежский предприниматель рискует угодить в тюрьму
Воронежские угонщики толкали чужую машину до своего гаража
Топ-менеджеры воронежской ГК "Основа" отделались условными сроками
Мэрия Воронежа выкупит недострой на Ленинском проспекте и превратит его в культурно-досуговый центр
Гори оно все огнем: жительница Воронежской области жестоко отомстила своей знакомой
На трассе в Воронежской области "Мицубиши" занесло под грузовик: есть погибший
Силы МЧС Воронежской области к праздникам переходят в режим повышенной готовности
Фюзеляж самолета Ил-112В увезли из Воронежа по трассе "Дон"