В Воронеже поставили «двухэтажный» «Пер Гюнт»

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-27T10:20:28+03:00

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24 декабря студия «Театральная, 17», которая работает при Воронежском концертном зале, показала необыкновенный спектакль. Юные артисты во главе с худруком и режиссером Александром Новиковым взяли в качестве материала шедевр мировой культуры - масштабную философскую пьесу Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

Чтобы уместить историю о норвежском юноше-себялюбце, связавшемся с троллями, в двухчасовое действо, текст драмы купировали, но без ущерба для смысла - спектакль об эгоистичном хвастуне, который на спор соблазняет невесту другого и бросает собственную возлюбленную Сольвейг ради приданного принцессы троллей, а потом и поисков себя, получился насыщенным и плотным, без «провисаний». И очень зрелищным.

Благодаря гранту Минкульта спектакль смогли сделать мультимедийным. В нем задействованы одновременно игра актеров, живая музыка и современные технические средства. Благодаря специальным конструкциям, придуманным художником Михаилом Викторовым, на небольшой сцене одновременно находятся артисты, воспитанники Воронежского хореографического училища (раскрасившие спектакль захватывающими танцами троллей) и музыканты, сопровождающие спектакль прекрасной сюитой Эдварда Грига. Живой оркестр «парит в облаках» над постановкой, играя на «втором этаже» декораций. В итоге в некоторых эпизодах на сцене одновременно находятся около 80 человек. На трех экранах по ходу сюжета меняются живописные пейзажи Норвегии, фантазийные - царства троллей, пески Сахары и бушующее море - пространства, которые за свою беспутную жизнь прошел Пер Гюнт. Драматизма и зрелищности спектаклю добавляет и световая партитура.

Студиец Андрей Быков, сыгравший заблудшего душой, но довольного собой героя, не потерялся на фоне маститых артистов - Ольги Новиковой (матери Пера Гюнта), Антона Тимофеева (Доврского деда, царя троллей) и Александра Новикова (Пуговичника, собиравшегося расплавить душу Пер Гюнта). Словом, у студии «Театральная, 17» получился крепкий спектакль, не уступающий профессиональным театральным труппам.

- Почему мы взяли это произведение? Эта пьеса Ибсена незаслуженно забыта, хотя необычайно актуальна, особенно для современной молодежи. Писатель ставит вопрос: что хорошего ты сделал в своей жизни, как ты прожил ее? Многие из нас, как и главный герой, казалось бы, не совершают в жизни ничего ужасного, но и хорошего тоже. К тому же, часто поступают эгоистично, как Пер Гюнт, который ушел в путешествие, не задумываясь о чувствах матери и своей возлюбленной Сольвейг, - рассказал режиссер Александр Новиков.