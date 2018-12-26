Мэр Воронежа заявил, что повышение цен на проезд неизбежно

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-26T12:34:13+03:00

При этом Вадим Кстенин рассматривает возможность как плавного варианта увеличения – в течение всего 2019 года, так и резкого

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В среду, 26 декабря, на отчете перед депутатами гордумы мэр Воронежа Вадим Кстенин высказался по поводу стоимости оплаты проезда в общественном транспорте:

- Повышение цены неизбежно. Но мы пока не решили, сделать это плавно - в течение всего 2019 года или сразу значительно повысить стоимость в 2020 году. В первом случае изменения в качестве работы транспорта люди не заметят. Во втором случае уже будут видны улучшения. В то же время неизбежно введение дифференцированного тарифа при оплате наличными и картой. И разница в цене должна быть ощутимой, иначе переход на «безнал» затянется на неопределенный срок

Напомним, ранее о повышении цен на проезд примерно в том же духе высказался губернатор Александр Гусев. Правда, глава области не конкретизировал сроки.

Что касается тех самых «улучшений», мэр проанонсировал исключение дублирования маршрутов, появление на улице более вместимых автобусов, которые будут вытеснять средние и малые, введение приложения для оплаты проезда и систему «умного транспорта» – остановки и табло.

Также мэр пообещал, что из перевозчиков к 2020 году останутся только те, которые сумеют адаптироваться к повышенным требованиям. Он также сообщил, что планируется увеличение доли маршрутов муниципального «Воронежпассажиртранса». Кроме того, закупят низкопольные автобусы большой вместимости.

Мэр также высказался по поводу «умных светофоров»:

– Скептикам готов предоставить отчет в 10 томах о полугодовом анализе их работы, эффективность - 18%. Это очень хороший результат, правда, поскольку это был пилот, и только на Московском проспекте - ситуация стала хуже на некоторых прилегающих улицах. Но это абсолютно решаемая задача путем установки этой системы на периферии – сделаем это в 2019 году, когда примем все необходимые решения по масштабированию этого проекта.