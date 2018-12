Симфонический оркестр RockestraLive даст клубный концерт в Воронеже

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-26T11:46:08+03:00

Рок и симфония. 15 февраля в Воронеж в очередной раз приедет симфонический оркестр RockestraLive. Его называют оркестром, под который нельзя усидеть на месте. На концертах RockestraLive красота звучания классических инструментов сплетается воедино с напором и драйвом рок-музыки. Рок звучит еще мощнее, когда его играет настоящий симфонический оркестр. Концерты коллектива - это почти три часа необузданной свободы и силы и два с половиной десятка любимых мировых хитов.

В этот раз RockestraLive даст в Воронеже клубный концерт. Музыканты привезут новую программу v4.0, которую никто еще не слышал. Прозвучат хиты The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, David Bowie, Rammstein, Prodigy, Linkin Park, System of a Down, Korn, Slipknot, Imagine Dragons, Coldplay, Muse, Radiohead, Placebo, The Cranberries, No Doubt, Michael Jackson, a-ha и другие.

Зрителей ждет живой звук, фантастический видеоряд, невероятный свет и мурашки по коже.

Концерт пройдет 15 февраля в клубе Aura, начало в 19.00.