Губернатор дал понять, что плату за проезд в Воронеже повысят
В понедельник, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции в правительстве области губернатор Воронежской области Александр Гусев высказал свое мнение по поводу повышения цены проезда в Воронеже:
- Когда проезд подорожает, не готов сказать, но 17 рублей не позволят перевозчикам обновить транспорт. Вообще они неохотно тратят деньги на обновление автобусов.
Напомним, разговоры о повышении цены на проезд идут давно. В компаниях-перевозчиках жалуются на то, что не могут закупать новые автобусы из-за низких тарифов на их услуги в городе и говорят, что адекватной суммой было бы рублей 25 за одну поездку. Во властных структурах не торопятся идти им навстречу из-за социальной значимости этого решения.