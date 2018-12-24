Губернатор дал понять, что плату за проезд в Воронеже повысят

СЕГОДНЯ 19:17 2018-12-24T19:19:32+03:00

Похоже, что готовить скоро нужно будет больше 17 рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Но когда это сделают и на сколько вырастет тариф, Александр Гусев не сказал

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В понедельник, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции в правительстве области губернатор Воронежской области Александр Гусев высказал свое мнение по поводу повышения цены проезда в Воронеже:

- Когда проезд подорожает, не готов сказать, но 17 рублей не позволят перевозчикам обновить транспорт. Вообще они неохотно тратят деньги на обновление автобусов.

Напомним, разговоры о повышении цены на проезд идут давно. В компаниях-перевозчиках жалуются на то, что не могут закупать новые автобусы из-за низких тарифов на их услуги в городе и говорят, что адекватной суммой было бы рублей 25 за одну поездку. Во властных структурах не торопятся идти им навстречу из-за социальной значимости этого решения.