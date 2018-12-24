2018-12-24T16:25:05+03:00
Общество

В Воронеже с 25 декабря изменят путь маршруток №№ 115 и 125

Первая будет поворачивать не на Кольцовской, а на Пушкинской; у второй дорога изменится более кардинально
Юрий КОЗЛОВ
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Автобусы № 115 будут поворачивать не на Кольцовской, а на Пушкинской.Автобусы № 115 будут поворачивать не на Кольцовской, а на Пушкинской.Фото: из архива «КП»
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В мэрии сообщили об изменении маршрутов «ПАЗиков» № 115 и «ГАЗелей» № 125.

115-е раньше поворачивали на пути из Северного микрорайона на Кольцовской, теперь будут это делать на Пушкинской и ехать через Центральный рынок.

Схожие изменения и у маршруток № 125. По пути из Северного они обычно поворачивали у театра оперы и балета. Теперь же отправятся направо на Пушкинской и будут также ехать через Центральный рынок. А по дороге из Советского района будут уходить с улицы 20 лет Октября не на улицу Кирова и далее на площадь Ленина, а на улицу Фридриха Энгельса.

Изменения на маршруте № 115 ввели на постоянной основе, на № 125 в течение трех месяцев будут изучать пассажиропоток. После этого вопрос об изменении схемы рассмотрят повторно.

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