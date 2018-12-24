В Воронеже с 25 декабря изменят путь маршруток №№ 115 и 125
В мэрии сообщили об изменении маршрутов «ПАЗиков» № 115 и «ГАЗелей» № 125.
115-е раньше поворачивали на пути из Северного микрорайона на Кольцовской, теперь будут это делать на Пушкинской и ехать через Центральный рынок.
Схожие изменения и у маршруток № 125. По пути из Северного они обычно поворачивали у театра оперы и балета. Теперь же отправятся направо на Пушкинской и будут также ехать через Центральный рынок. А по дороге из Советского района будут уходить с улицы 20 лет Октября не на улицу Кирова и далее на площадь Ленина, а на улицу Фридриха Энгельса.
Изменения на маршруте № 115 ввели на постоянной основе, на № 125 в течение трех месяцев будут изучать пассажиропоток. После этого вопрос об изменении схемы рассмотрят повторно.