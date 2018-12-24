Брянские чиновники увольняются из-за путевок в Турцию, воронежские - во Францию

СЕГОДНЯ 08:35 2018-12-24T08:35:23+03:00

Вспоминаем скандал, очень похожий на тот, что сейчас разгорается в Клинцах

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Вся страна следит за скандалом вокруг администрации города Клинцы Брянской области. Примерно пятьдесят детей местных чиновников и депутатов отправились отдыхать на турецкое побережье. И тут встал вопрос - а за чей счет? Не за бюджетные ли деньги? Не за деньги ли фонда, который помогает тяжелобольным детям? Глава этого фонда, кстати, уверяет, что поездку оплатила турецкая сторона. Но почему тогда глава Брянской области Александр Богомаз упрекнул чиновников в недостойном поведении? Почему замглавы администрации Клинцов Людмила Лубская лишилась кресла?

Подобный скандал был в свое время и в Воронеже. В августе 2008-го года тогдашний председатель Воронежской городской Думы Александр Шипулин отправился с супругой в Париж на бюджетные деньги. Поездка обошлась в 858 526 рублей. Отдыхала пара, что называется, на все! Чиновник с женой летели бизнес-классом, от аэропорта до гостиницы ехали на лимузине, номер в отеле "Ритц" был высшей категории. Культурная программа тоже впечатляла - ужин в самых дорогих ресторанах, поездка в знаменитое кабаре "Мулен Руж"... Александр Шипулин отделался штрафом и покинул свой высокий пост. Позже ушел из городской администрации его сын Никита Шипулин.

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