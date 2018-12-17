2018-12-18T21:07:13+03:00
Звезды

Воронежцы первыми увидят премьеру фильма «Снежная Королева: Зазеркалье»

Четвертую часть франшизы покажут 22 декабря
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Wizart AnimationWizart Animation
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Воронежская студия Wizart Animation новый мультик «Снежная Королева: Зазеркалье» покажет сначала землякам, а потом уже всей стране: эксклюзивная премьера пройдет 22 декабря в кинотеатре «Синема парк» (в российских кинотеатрах фильм стартует 1 января 2019-го). В 15.30 гостей будут встречать Герда и Снежная Королева, детей ждет аквагрим и игра «Заморозка».

Напомним, в четвертом мультике отважной Герде придется объединиться со Снежной Королевой, чтобы прийти на помощь обладателям магических способностей, заточенным в Зазеркалье. Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства - всех обладателей магических способностей заточив в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и, собственно, сама Снежная Королева.

- Главная идея фильма - столкновение науки и магии, прогресса и волшебства. В этом мультфильме вернутся все главные персонажи, включая Роллана. В новом фильме создатели уделили особое внимание спецэффектам: облака, лава, вода выглядят как настоящие, на морских волнах играет солнце, пейзажи поражают своим размахом и красотой, а батальные сцены - технологичностью и масштабом. Герои будут путешествовать на дирижабле и паровой повозке, побывают в летающем пиратском городе, - отметили организаторы.

Героев четвертой части озвучили российские звезды: пиратка Альфида говорит голосом известной гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, мать Кая и Герды Уна - голосом актрисы Ирины Безруковой, цыганку Лилит озвучила участница «Камеди вумен» Надежда Ангарская.

Показ фильма стартует в 16.30. Билеты можно купить в кассе или выиграть в "Комсомолке". Подробности - на нашей страничке в соцсети.

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