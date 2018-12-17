Каток на площади Ленина в Воронеже может заработать 21 декабря

17 Дек. 12:46 2018-12-17T12:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне воронежцы обсуждали в сети, когда же заработает каток на главной площади города. Ранее в областном управлении спорта и физкультуры сообщали, что открытие состоится 15 декабря, если эти планы не нарушат капризы погоды. В субботу, 15 декабря, катаний под главной елкой еще не было, не начались они и на момент написания этого текста. Горожане возмущались этой ситуацией. Мы узнали в управлении спорта, как продвигается работа:

- Само сооружение уже установлено, - сообщили нам. - Сейчас идет работа со льдом: его необходимо нарастить нужной толщины. До вчерашнего дня была плюсовая температура, мороз только-только начался.

Предполагается, что маленький каток для детей можно будет вводить в эксплуатацию 20 числа, а большой - 21-го. Кроме того, власти должны выбрать дату официального открытия, которое зачастую сопровождается праздничной программой.