В Воронеже закупят погрузчиков снега на 130 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-10T15:22:59+03:00

Если машин, которые увозят снег, у города достаточно, то вот погрузчиков не хватает Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Как рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин на еженедельной планерке, достигнута договоренность с губернатором региона о закупке погрузчиков снега на 130 миллионов. Как отметил глава города, именно с вывозом снега сейчас возникают затруднения. Машинами для очистки улиц и разбрасывания песко-соляной смеси город оснащен сполна.

Всего в Воронеже на уборке снега работают почти 300 коммунальных машин. В этом году было закуплено шесть единиц малой техники и 20 единиц навесного оборудования.

Добавим, что на прошлой неделе на городских улицах трудилось 190 коммунальных машин, в ночь на субботу их было больше двух сотен. В субботу и воскресенье с последствиями снегопада сражались в среднем 170 единиц техники, в ночь на понедельник – 160.