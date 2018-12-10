2018-12-10T15:20:59+03:00
Общество

С последствиями снегопада в Воронеже боролись 200 коммунальных машин

В ночь на понедельник их было 160
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото пресс-службы городской администрацииФото пресс-службы городской администрации
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Каждый сильный снегопад - вызов для городских властей. Получится ли найти силы для уборки и организовать работу таким образом, чтобы воронежцы потом не засыпали жалобами соцсети?

На прошлой неделе на городских улицах трудилось 190 коммунальных машин, в ночь на субботу их было больше двух сотен. В субботу и воскресенье с последствиями снегопада сражались в среднем 170 единиц техники, в ночь на понедельник – 160.

- За выходные было вывезено 16400 кубометров снега, на посыпку дорог израсходовано 3350 тонн песко-соляной смеси, - говорят в прес-службе мэрии. - Упор был сделан не только на уборку дорог "до борта" и вывоз снега, но и на очистку тротуаров, подходов к пешеходным переходам и остановочных пунктов. Особое внимание было уделено очистке нагорных лестниц в центральной части города.

Уважаемые читатели, если у вас все-таки остались замечания к уборке снега - указывайте адреса в комментариях.

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