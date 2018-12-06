2018-12-06T14:42:55+03:00
Происшествия

Ветеринары устроили фотосессию с отрезанными головами: материалы изучит прокуратура Воронежа

Зоозащитники полагают, что глумление над трупами животных устроили на мастер-классе воронежские ветеринары
Юлия ТЕРНОВА
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Скриншот фотографий от зоозащитниковСкриншот фотографий от зоозащитников
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Зоозащитники прислали в редакцию "Комсомольской правды" фотографии, на которых улыбчивые люди в белых халатах фотографируются в разных позах с отрезанными головами кошек и собак. Обстановка напоминает кабинет ветклиники или другое медучреждение. Правда, почти ни на одном снимке медицинских манипуляций с "материалом" не производят. Вот позитивно настроенные девушки растягивают, слово в улыбке, губы на мертвой собачьей голове. Вот другая милая девушка счастливо демонстрирует на камеру кошачью голову, удерживая ее двумя пальчиками в перчатках за кончики ушей.

Скриншот фотографий от зоозащитников

Скриншот фотографий от зоозащитников

Жительница Воронежа, которую эти фото возмутили, держит частный приют для животных. Она обнаружила их в группе "Ветеринарная офтальмология". По ее словам, снимки были сделаны на обучающей встрече, которую якобы проводил воронежский специалист в воронежской же клинике. При попытках поговорить на тему странных фото там сразу же бросают трубку. Сейчас группу, откуда были взяты материалы, уже удалили. Как только они попали в соцсети к держателям приюта, в комментариях посыпались вопросы вроде: для чего глумиться за трупами - пусть и животных? Почему эти люди фотографируются с ними, как с реквизитом, вместо того, чтобы просто использовать для тренировки навыков? Нашлись у людей, запечатленных на фото, и свои защитники, которые писали: "Разве студенты медицинских вузов не шутят цинично над человеческими телами в формалине?". Многие, мол, даже уносят домой человеческие черепа как сувенир. В том, что такие традиции у студентов-медиков могут существовать, мы не сомневаемся. Но почему к этому обязательно нужно относиться спокойно или с одобрением?

Зоозащитники написали заявление в прокуратуру. Там изучат материалы на предмет признаков уголовного или административного нарушения.

Своим мнением о поведении коллег поделился ветеринар из Воронежа, который пожелал остаться анонимным:

- Операции на трупах во время обучения каким-то техникам - это норма. В этой ситуации напрягает, что они так фотографировались. Да, черный юмор в медицине всегда присутствует. Но чрезмерное глумление над трупами не приветствуется и в своей среде. Если это и случилось, то должно было остаться в тех стенах, где происходило. Как фото попали в сеть? Видимо, в группу "для своих" просочился недоброжелатель. Кстати, один из врачей клиники ведет мастер-классы по всей стране. И у него есть закрытая группа. Возможно, "слив" произошел как раз оттуда.

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