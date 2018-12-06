2018-12-06T06:45:08+03:00
Общество

Уже месяц собака ждет своего заболевшего хозяина под дверями больницы в Воронежской области

Мужчину госпитализировали медики
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео из группы «Настоящий Воронеж» в соцсети.Фото: скриншот видео из группы «Настоящий Воронеж» в соцсети.
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Трогательная история произошла в Репьевском районе. Под дверями больницы вот уже месяц сидит собака. Верный питомец по кличке Шерри ждет своего заболевшего хозяина. Мужчину госпитализировали медики. Информация об этом появилась в одной из популярных групп в соцсети накануне, 5 декабря.

Дом хозяина Шерри находится недалеко, и мужчина приказывал ждать его там. Но собака не послушалась - прибежала к больнице.. Бедняжка уже пережила сильный мороз и снегопад. К счастью, за ней все же присматривают местные жители, а врачи медучреждения даже подкармливают. Иногда и сам хозяин выходит, чтобы поиграть с ней.

В комментариях пользователи восхитились верностью собаки и добавили, что в наше время такой преданности не достает людям.

А как вам поступок Шерри?

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