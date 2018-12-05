2018-12-05T12:40:11+03:00
Происшествия

В Воронеже к поискам 16-летней школьницы подключился Следственный комитет

Яна Карпова исчезла 30 ноября
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Яны Карповой нет дома уже пять дней.Яны Карповой нет дома уже пять дней.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа СК подключились к поискам 16-летней Яны Карповой, живущей в поселке Краснолесный.

30 ноября около часа дня Яна ушла после занятий из школы № 11, но дома так и не появилась. Родители не исключают, что дочь могла уехать в другой город.

Приметы Яны: на вид старше 16 лет, рост 179 сантиметров, плотного телосложения, темные длинные волосы (окрашенные), голубые глаза. Особая примета – родимое пятно за ухом. Яна 30 ноября была одета в темно-синюю куртку, на ней были серые шапка и шарф, черные ботинки, из дома она ушла с сиренево-зеленым рюкзаком.

Сотрудники Следственного комитета просят всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Яна, позвонить по телефонам 8(473) 222-92-13; 8(473) 222-80-83; 8-920-218-24-36; 8-999-435-32-00; 8-960-102-39-52. Конфиденциальность гарантируют. Можно также набрать номера поисковиков - 8-906-670-23-44 или оперативных служб - 112 или 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже кадровики заявили о дефиците медиков
В Воронежской области мошенница поменяла пенсионеру 200 тысяч рублей на банкноты «банка приколов»
«Агроэко» обещает инвестировать 62 млрд рублей в Воронежскую область
Глава Воронежа голосовал за Феоктистова при выборе имени для аэропорта
В Воронежской области будут судить водителя «Фольксваген Туарег», из-за которого погибли два человека
Ночью в Воронеже столкнулись иномарки: четыре человека госпитализированы
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Появилось видео задержания в Воронеже попавшегося на взятке замначальника следственной части полиции
Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России
В Воронежской области пенсионера переехал поезд
Часть воронежцев готова ввести запрет на Элджея, даже не слышав его песни
В Воронеже часть домов на улице 9 января подключат к новой водопроводной линии
Воронежцы показали на фото местные «белые ночи»
"Дивногорье" заняло 23-е место в рейтинге "любимых народных музеев"
В Воронеже пройдет благотворительная акция "Добрый Новый год"
Девятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня
В Воронеже откроется выставка Сергея Голлербаха
Воронежский спасатель выиграл на "Поле чудес" ноутбук, смартфон, швейную машинку и 2 комплекта постельного белья
На выезде из Воронежа реконструировали участок дороги А-134
Синоптики обещают воронежцам теплый декабрь
Воронежцы попрощаются с земляком, сыгравшим в известных сериалах «Карпов», «След» и «Универ»
Футболист воронежского «Факела» может стать лучшим игроком ноября в ФНЛ
Воронежцев предупредили о грядущих заторах на дорогах из-за ожидаемого снегопада