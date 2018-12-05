2018-12-05T12:40:11+03:00
Происшествия

В Воронеже к поискам 16-летней школьницы подключился Следственный комитет

Яна Карпова исчезла 30 ноября
Юрий КОЗЛОВ
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Яны Карповой нет дома уже пять дней.Яны Карповой нет дома уже пять дней.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа СК подключились к поискам 16-летней Яны Карповой, живущей в поселке Краснолесный.

30 ноября около часа дня Яна ушла после занятий из школы № 11, но дома так и не появилась. Родители не исключают, что дочь могла уехать в другой город.

Приметы Яны: на вид старше 16 лет, рост 179 сантиметров, плотного телосложения, темные длинные волосы (окрашенные), голубые глаза. Особая примета – родимое пятно за ухом. Яна 30 ноября была одета в темно-синюю куртку, на ней были серые шапка и шарф, черные ботинки, из дома она ушла с сиренево-зеленым рюкзаком.

Сотрудники Следственного комитета просят всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Яна, позвонить по телефонам 8(473) 222-92-13; 8(473) 222-80-83; 8-920-218-24-36; 8-999-435-32-00; 8-960-102-39-52. Конфиденциальность гарантируют. Можно также набрать номера поисковиков - 8-906-670-23-44 или оперативных служб - 112 или 102.

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