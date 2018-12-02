В Воронеже без вести пропала 16-летняя школьница

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-02T13:04:06+03:00

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Полицейские и поисковики просят воронежцев помочь в поисках без вести пропавшей 16-летней Яны Карповой. Девушка исчезла 30 ноября: не вернулась домой после школы. У родителей и полиции есть основания предполагать, что Яна отправилась в другой город.

Приметы пропавшей: на вид пропавшей 17-18 лет. Рост – 178 см, плотное телосложение, глаза голубые, волосы темные длиной до плеч. Из особых примет – родимое пятно за ухом.

В день исчезновения Яна была в темно-синем пальто, темно-серой шапке, черных джинсах и черных ботинках. При себе имела зеленый рюкзак с черными и сиреневыми вставками.

Всех, кому что-то известно о месте нахождения школьницы, просят позвонить по телефонам 8-906-670-23-44, 112 или 102.