2018-12-03T13:47:15+03:00
Общество

В Воронеже главную новогоднюю елку установят бесплатно

Деньги заплатит неизвестный меценат
Юрий КОЗЛОВ
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Елку, купленную за 7,2 млн. рублей, установят уже в третий раз.Елку, купленную за 7,2 млн. рублей, установят уже в третий раз.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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В мэрии рассказали о том, как устанавливают главную новогоднюю елку на площади Ленина. Сейчас напротив здания правительства области установили каркас.

- До 20 декабря елка должна уже предстать во всей красе, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. – Уже 22 декабря пройдет традиционный парад Дедов Морозов. Сами понимаете, без главной елки он невозможен.

Елка будет такой же, как и два последних года.

- Дело в том, что она представляет из себя сложную техническую конструкцию, в которую невозможно добавить новые элементы, не переделав ее в целом. В частности, нарушится система освещения елки. Поэтому просто так повесить новые игрушки, гирлянды не получится, - пояснили в мэрии.

Кроме того, оказалось, что установят главную елку Воронежа на этот раз бесплатно.

- Во всяком случае для городского бюджета, - уточнили в мэрии. – У городского Дворца культуры, на балансе которого находится оборудование елки, появился меценат, готовый ее установить за свой счет. Победителю торгов направили уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, нынешнюю елку купили в 2016 году за 7,2 млн. рублей. Первоначально эту кругленькую сумму хотели потратить из городского бюджета. Однако после возмущений общественности, напирающей на то, что неприлично в кризис тратить не на первоочередные нужды такие деньжищи, думали уже покупать еще одну, подешевле. Однако на помощь пришел неизвестный обеспеченный благотворитель. Анонимный Санта-Клаус выложил эти немалые деньги, и город получил главную елку, которая сейчас будет установлена уже в третий раз.

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