Воронежским предпринимателям напомнили о пожарной безопасности при размещении гирлянд
В ходе подготовки города к новогодним праздникам в управе Центрального района прошла рабочая встреча с руководителями предприятий потребительского рынка. Темой беседы стало обсуждение вопросов праздничного оформления фасадов и входных групп зданий.
Представитель пожарной безопасности главного управления МЧС России по Воронежской области напомним присутствующим о правилах пожарной безопасности и необходимости соблюдения требований при украшении витрин.
- По результатам совещания представителям сферы торговли вручили соответствующие памятки, - рассказали в управе Центрального района. - Бизнесменам также напомнили о необходимости своевременно вывозить мусор, содержать в чистоте витрины и фасады. А также следить, чтобы на карнизах не скапливался снег и не образовывалась наледь.