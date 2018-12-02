Воронежским предпринимателям напомнили о пожарной безопасности при размещении гирлянд

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-02T08:26:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе подготовки города к новогодним праздникам в управе Центрального района прошла рабочая встреча с руководителями предприятий потребительского рынка. Темой беседы стало обсуждение вопросов праздничного оформления фасадов и входных групп зданий.

Представитель пожарной безопасности главного управления МЧС России по Воронежской области напомним присутствующим о правилах пожарной безопасности и необходимости соблюдения требований при украшении витрин.

- По результатам совещания представителям сферы торговли вручили соответствующие памятки, - рассказали в управе Центрального района. - Бизнесменам также напомнили о необходимости своевременно вывозить мусор, содержать в чистоте витрины и фасады. А также следить, чтобы на карнизах не скапливался снег и не образовывалась наледь.