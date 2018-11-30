2018-11-30T12:40:31+03:00
Общество

«Решил: если год не буду болеть, отблагодарю медиков»: воронежский пенсионер о покупке окон в больницу

Иван Морозов несколько месяцев откладывал деньги, чтобы сделать подарок
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Оксана Дубровская / РИА "Воронеж".Оксана Дубровская / РИА "Воронеж".
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В Репьевском районе 79-летний пенсионер Иван Морозов купил два пластиковых окна для районной больницы. Их установили в палате №9 терапевтического отделения. Мужчина потратил на подарок 49,5 тысяч рублей. Сделал это Иван Морозов, чтобы пациентам было теплее.

- Полтора года назад я сам лежал в больнице. Когда выписался решил: если год не буду болеть, куплю в больницу окна. Они ведь там старенькие, сам видел. Откладывал деньги с пенсии - по несколько тысяч. А потом продал паи и мотоцикл, все равно я уже лет пять на нем не ездил. И возраст уже не тот, и права с техосмотром просрочены. Вот так и набралась нужная сумма, - расссказал "КП-Воронеж" Иван Михайлович.

По словам мужчины, ему всего хватает. Почти всю жизнь проработал в родном селе трактористом. Сейчас на пенсии получает 14 тысяч. Мол, куда эти деньги девать. Живет самостоятельно. Детей и родных внуков нет. Только сестры и племянники, которые, к слову, поддержали его решение купить окна в больницу.

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