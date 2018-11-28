«Ростелеком» в Воронежской области провел оптику в 25 тысяч домохозяйств
Воронежский филиал «Ростелекома» продолжает модернизацию городской сети общего пользования и замену старых медных линий связи на оптоволокно
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К концу 2018 года современные услуги связи от «Ростелекома» по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) стали доступны жителям еще 25 тысяч домохозяйств области.
При организации доступа в интернет по технологии GPON оптический кабель прокладывается прямо в квартиру или дом абонента, что гарантирует высокое качество услуг и стабильную скорость соединения. Оптика позволяет абонентам получать обширный пакет современных интерактивных сервисов, а модем со встроенным Wi-Fi поможет быстро выходить в сеть в любом уголке большого дома.