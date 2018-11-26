Воронежец показал источник зловонного дыма в Советском районе

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-26T14:11:18+03:00

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Воронежец снял на видео дымящие отстойники, расположенные недалеко от улиц Любы Шевцовой и Шендрикова. Именно они, по мнению местного жителя, могут быть причиной неприятного запаха и смога. Ролик горожанин выложил в популярную группу в соцсети в понедельник, 26 ноября.

- И вот такая картина наблюдается уж не первый месяц. Горят отстойники, а дым идет на город. То есть, это источник вони постоянной. И летом, и осенью. Особенно ночью, в безветренную погоду. Дым мешает и спать, и как-то функционировать. Например, я болею астмой и испытываю сложности из-за этого. Болезнь только обостряется. К этому надо привлекать общественность, - прокомментировал автор видео.

Напомним, на неприятный запах жаловались не только жители Советского микрорайона. После многочисленных обращений воронежцев на проблему обратил внимание губернатор. Он потребовал за сутки устранить источник вони в Воронеже. За последний месяц было взято более 200 проб воздуха и воды на территории города, и выявлен ряд возможных причин возникновения неприятного запаха. В их числе - аномально теплые погодные условия и цветение водорослей. Одним из факторов также является работа Левобережных очистных сооружений. Нарушения попытались устранить. Но горожане все также жалуются на вонь в городе.