Вонь в Воронеже могла появиться из-за отключения одной из линий на Левобережных очистных сооружениях

СЕГОДНЯ 19:51 2018-11-06T19:53:21+03:00

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Несколько месяцев воронежцы жалуются на ужасную вонь, которая время от времени распространяется по разным частям города. Не так давно губернатор Александр Гусев потребовал устранить источник вони в Воронеже за сутки. Так что же изменилось за 24 часа?

Так, за последний месяц было взято более 200 проб воздуха и воды на территории города, и выявлен ряд возможных причин возникновения неприятного запаха. В их числе – аномально теплые погодные условия и цветение водорослей. Одним из факторов также является работа Левобережных очистных сооружений.

На очистных сооружениях как раз завершается строительству цеха механической очистки. А вот пока шли эти работы, требовалось отключение одной из линий. В облправительстве связывают возникновение запаха с тем, что работающие линии не справлялись должным образом с работой по очистке. Так и появились превышение по сероводороду и аммиаку в пробах.

Сегодня на контроль поставлены все очистные сооружения – не только Левобережные очистные, но и правобережные, канализационно-напорная станция, все основные коллекторы.