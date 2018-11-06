Вонь в Воронеже могла появиться из-за отключения одной из линий на Левобережных очистных сооружениях
Несколько месяцев воронежцы жалуются на ужасную вонь, которая время от времени распространяется по разным частям города. Не так давно губернатор Александр Гусев потребовал устранить источник вони в Воронеже за сутки. Так что же изменилось за 24 часа?
Так, за последний месяц было взято более 200 проб воздуха и воды на территории города, и выявлен ряд возможных причин возникновения неприятного запаха. В их числе – аномально теплые погодные условия и цветение водорослей. Одним из факторов также является работа Левобережных очистных сооружений.
На очистных сооружениях как раз завершается строительству цеха механической очистки. А вот пока шли эти работы, требовалось отключение одной из линий. В облправительстве связывают возникновение запаха с тем, что работающие линии не справлялись должным образом с работой по очистке. Так и появились превышение по сероводороду и аммиаку в пробах.
Сегодня на контроль поставлены все очистные сооружения – не только Левобережные очистные, но и правобережные, канализационно-напорная станция, все основные коллекторы.