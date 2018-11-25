В Воронеже коммунальщики начали чистить дороги от снега и наледи

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-25T16:31:24+03:00

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Не успел снег покрыть улицы Воронежа, как комбинаты благоустройства начали работы по обработке дорог от наледи. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проходят основные работы: посыпка и подметание основных и магистральных улиц, подметание и посыпка тротуаров, а также посыпка остановочных площадок. Помимо ранее использовавшейся техники на уборку вышла и вновь приобретенная.

Напомним, на днях в Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. В нашем регионе и ряде соседних ожидается циклон. Он-то и принес с собой снег. Однако воронежцев такая погода не пугает, а, кажется только настраивает на новогодний лад, ну или заставляет наконец-то поменять шины.