Воронежцы поздравляют друг друга с первым снегом
25 ноября воронежцы принялись поздравлять друг друга с настоящим первым снегом. Действительно, в это воскресение, улицы Воронежа впервые покрыл тоненький покров белых осадков. В воронежском гидрометцентре обещают, что как минимум до вторника снег понемногу будет идти.
Напомним, на днях в Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. В нашем регионе и ряде соседних ожидается циклон. Он-то и принес с собой снег. Однако воронежцев такая погода не пугает, а, кажется только настраивает на новогодний лад, ну или заставляет наконец-то поменять шины. Некоторые горожане в соцсетях признали, что только сейчас решили заглянуть на монтаж.
- Не понимаю название «первый снег», в смысле первый ? В этом году снег уже был январе, тогда почему он сейчас называется первый? Скорее последний, - дает логичное уточнение пользовательница под ником Элизабет.
Однако другие воронежцы не забивают себе голову такими вопросами и просто радуются.
- С первым снежком! - пожалуй, сейчас это одна из наиболее популярных записей в социальных сетях.