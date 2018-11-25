2018-11-25T14:42:56+03:00
Общество

Воронежцы поздравляют друг друга с первым снегом

Горожане надеются, что к нам в регион приходит зима
Олег ИВАНОВ
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Из такого снега пока мало что можно слепитьИз такого снега пока мало что можно слепитьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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25 ноября воронежцы принялись поздравлять друг друга с настоящим первым снегом. Действительно, в это воскресение, улицы Воронежа впервые покрыл тоненький покров белых осадков. В воронежском гидрометцентре обещают, что как минимум до вторника снег понемногу будет идти.

Напомним, на днях в Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. В нашем регионе и ряде соседних ожидается циклон. Он-то и принес с собой снег. Однако воронежцев такая погода не пугает, а, кажется только настраивает на новогодний лад, ну или заставляет наконец-то поменять шины. Некоторые горожане в соцсетях признали, что только сейчас решили заглянуть на монтаж.

- Не понимаю название «первый снег», в смысле первый ? В этом году снег уже был январе, тогда почему он сейчас называется первый? Скорее последний, - дает логичное уточнение пользовательница под ником Элизабет.

Однако другие воронежцы не забивают себе голову такими вопросами и просто радуются.

- С первым снежком! - пожалуй, сейчас это одна из наиболее популярных записей в социальных сетях.

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