В Воронеже и области объявили желтый уровень опасности из-за мокрого снега

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-24T15:23:20+03:00

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В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. В нашем регионе и ряде соседних, согласно информации на сайте Гидрометцентра, ожидается циклон. Он принесет с собой снег.

Вечером 24 ноября, в эту субботу, на город и область обрушится сильный ветер. Снег может налипать на проводах и провоцировать их обрывы, решить плохо закрепленные конструкции. Непогода может продлиться и 25 ноября. Этой ночью, к слову, столбик термометра опустится до -4, а днем будет чуть теплее - -1.