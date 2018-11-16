Воронежец выиграл в лотерею 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-16T16:55:20+03:00

На эти деньги он хочет съездить в гости к брату на Байкал

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Воронежец Сергей Логунов купил свой счастливый билет благодаря жене Ольге. Именно она предложила ему сыграть в лотерею.

- Никакого предчувствия выигрыша у меня не было, - рассказал Сергей Логунов. - Купил не задумываясь два верхних билета. Потом дождался тиража и следил за ним вместе с женой. Когда зачеркнул все числа в билете, спросил у нее, сколько мы выиграли. Ольга прошептала: «900 тысяч».

Сергей намерен часть выигрыша отдать сыну и дочери. Еще хочет потратить нежданно-негаданно появившиеся деньги на покупку новой машины. И, наконец, Сергей давно хотел навестить своего брата, живущего в столице Бурятии Улан-Удэ. Вместе с ним он планирует отдохнуть на Байкале.

Сергей Логунов работает машинистом электровоза. Одно из его хобби – подводная охота. На Байкале, если все планы сбудутся, он сможет поохотиться вволю.

Напомним, одно время в Воронежской области была череда крупных выигрышей. Ее пиком стал джек-пот в 506 миллионов рублей, который достался 63-летней пенсионерке из Панино Наталье Власовой. На эти деньги она купила пять машин и начала строить новый дом.