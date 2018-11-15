2018-11-15T07:02:20+03:00
Общество

Жителей Левобережного района Воронежа бросили без отопления из-за ремонта

Горожане вынуждены пользоваться обогревателями
Юлия ДИДЕНКО
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Жителей дома №4а по улице Менделеева в Воронеже бросили без отопления из-за ремонта. Об этом рассказала горожанка Анастасия в популярной группе в соцсети накануне. По словам женщины, в УК их кормят обещаниями уже несколько дней.

- Второй день нет отопления вообще! 13 ноября диспетчер УК сказала нам, что ведутся работы (что-то там меняют). Отопление обещали к вечеру включить .В итоге не включили. 14 ноября снова позвонила в УК. Диспетчер ответила, что рабочим нужно,слить систему (как я поняла, образовалась пробка). Вечером пришла домой с работы, отопления как не было, так и нет. Греемся обогревателем, который крутит киловатты за электроэнергию.А у меня двое маленьких детей. Что вы творите? Неужели нельзя было летом все отремонтировать? - написала женщина.

В комментариях к посту местные жители отметили, что ситуация типичная.

- Дали отопление под нормальным давлением, и какая-то труба в доме не выдержала. Ну, а то, что уже два дня не могут починить - это позор, конечно. Напишите на них жалобу в ГЖИ, пусть директор побегает, штраф заплатит, - посоветовал воронежец Вадим.

Горожане также порекомендовали женщине написать жалобу в жилищную инспекцию и обратиться в администацию района.

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