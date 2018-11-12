Музыкант оркестра Большого театра приглашает воронежцев на "Испанскую фантазию"
В программе также примут участие актриса Кольцовского театра и профессор нашего института искусств
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22 ноября в Доме актера в рамках клуба «Лики творчества» пройдет концерт «Испанская фантазия». В нем примут участие концертмейстер оркестра Большого театра Александр Калашков (скрипка), а также профессор Воронежского института искусств Екатерина Задонская (фортепиано) и актриса театра драмы имени Кольцова Анна Кикас.
Начало в 19.00.