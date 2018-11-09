Воронежцев предупредили о мошенничестве при покупке электронного ОСАГО

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-09T12:04:53+03:00

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За 9 месяцев этого года автомобилисты из Воронежской области заключили в 1,2 раза больше электронных договоров ОСАГО, чем за весь 2017 год. Об этом сообщают в региональном отделении Банка России. Общее число новых электронных полисов в области - 364 тысячи.

- Популярность е-ОСАГО у водителей растет но к этому виду страхования стали проявлять внимание и мошенники. Поэтому электронный полис следует оформлять только самостоятельно и только на официальном сайте страховой компании, - обращает внимание Роман Костянский, заместитель управляющего Отделением по Воронежской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. - Чтобы узнать правильный адрес сайта страховщика, нужно использовать список в разделе "Электронный полис ОСАГО" на сайте РСА (www.autoins.ru).

Автомобилистам также рекомендуют внимательно проверять, соответствует ли адрес сайта, где вы покупаете ОСАГО, официальному сайту страховой компании (создатели мошеннических порталов могут менять одну-две буквы). Один из верных признаков портала-клона - предложение оплатить полис только через сервис электронных кошельков. Если вы каким-то образом оплатили договор, номер которого на сайте РСА значится недействительным, нужно обращаться в полицию.