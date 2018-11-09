2018-11-09T07:03:42+03:00
Общество

Воронежцы нашли причину «раздвоения личности» у автобусов

Ночью на последний рейс они меняют номера маршрутов для того, чтобы вместить больше людей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Никита Кочергин.Фото: Никита Кочергин.
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В Воронеже местные жители часто замечают автобусы с двойными номерами маршрутов. Горожане уже в шутку говорят, что у них «раздвоение личности». Некоторые пассажиры решили, что таким образом их хочет запутать водитель. Но все оказалось проще. Секрет раскрыла местная жительница Екатерина.

- Из «Града» ежедневно уходят дежурные (закрывающие) движение автобусы. Они отвозят рабочих и загулявшихся по маршрутам, ходят эти автобусы, как электрички, по расписанию, и всегда в одно и тоже время. 64 до ВГУ отправляется в 22:20, 34 до ВАСО в 22:22, 84 в Северный район в 22:40. Но как Вы видели, на 34 маршруте работают автобусы малой вместимости, из-за этого на закрывающий рейс ставят автобусы большей вместимости, зачастую это так называемая «гармошка», но если её нет, то едет другой большой автобус, - пояснила Екатерина.

Так почему бы не поменять тогда перед последним рейсом номер маршрута? Оказывается, лобовой трафарет сменить очень сложно, а иногда и вообще невозможно. Именно поэтому ночью 64 маршрут перерождается в 34. Такая же схема работает и на других автобусах.

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