СК о скандале с ампутацией ноги воронежской пенсионерке: "У нее была гангрена обеих стоп"

СЕГОДНЯ 21:47 2018-11-08T21:52:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские следователи рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью 89-летней женщины. До этого родственники сообщили силовикам, что пенсионерке ампутировали не ту ногу.

На данный момент следователи получили документы из медучреждений, где наблюдалась пациентка. И оказалось, что на момент госпитализации в городскую больницу №3, женщине был поставлен диагноз «атеросклероз нижних конечностей 4 степени, гангрена обеих стоп». Бумаги пройдут экспертизу, после чего следователи смогут дать оценку действиям врачей по ампутации левой ноги.

- Факт возбуждения уголовного дела не является доказательством вины врача. Все обстоятельства будут установлены по результатам расследования. При этом перед следствием стоит задача не допустить необоснованного привлечения к уголовной ответственности медицинских работников, а также нарушения прав пациентов и врачей, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/676930" frameborder="0"></iframe> Ампутировали не ту ногу.Бабушке из Воронежа вместо ноги с гангреной ампутировали другую ногу

Напомним, жуткая ситуация произошла 4 ноября в городской больнице № 3. Мария Дмитриевна Дронова, оказалась в медучреждении из-за прогрессирущей болезни: облитерирующий эндартериит, - которая привела к гангрена.

Как рассказывают родственники пенсионерки, врачи сразу заявили, что операция будет тяжелой. И скорее всего, за одной ногой последует вторая. Но этот сценарий развития событий оставался под вопросом. Необходимо было посмотреть на самочувствие женщины. Однако после первой медицинской процедуры близкие Марии Дмитриевны обнаружили, что хирурги ампутировали левую ногу, которая не беспокоила пенсионерку. Вскоре медики заявили, что пациентка поступила в учреждение с поражениями обеих ног. Родственники пенсионерки обратились к правоохранителям и в СК. А 7 ноября женщине ампутировали правую ногу, которая изначально была заражена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сын воронежской пенсионерки, которой ампутировали не ту ногу, согласился с врачами

Департамент здравоохранения Воронежской области разобрался в ситуации с ампутации ноги 89-летней пенсионерки. Пресс-служба ведомства сообщила: внутренняя проверка показала, что "тактика лечения, избранная хирургами БУЗ ВО «ВГКБ №3», соответствовала ситуации и спасла пациентке жизнь" (подробности)

Скандал с ампутированной ногой в Воронеже: женщине собираются отрезать и вторую

«Комсомолка» попробовала разобраться в обстоятельствах инцидента, наведавшись в ту самую больницу № 3, где сделали эту операцию. Прокомментировал ситуацию главврач больницы № 3 Сергей Шамсутдинов (подробности)

Юрист: «Родственники воронежской пенсионерки, которой ампутировали ногу, могут провести независимую экспертизу»

Лига защитников пациентов, рассказала, как правильно поступить в данном случае родственникам пожилой женщины (подробности)