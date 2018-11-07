За памятники Воронежской области будет отвечать бывший главный архивариус

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-07T16:43:10+03:00

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Со среды, 7 ноября, перестала быть вакантной должность руководителя управления по охране объектов культурного наследия правительства Воронежской области. Новым начальником стал Владимир Перцев. Ранее он работал начальником отдела по делам архивов управления делами правительства региона. До последнего назначения Перцев сочетал работу чиновника с преподавательской деятельностью на историческом факультете ВГУ. Там он трудился на кафедре новейшей отечественной истории, историографии и документоведения.

Управление оставалось без полновесного руководителя с мая 2018 года, когда в отставку ушел работавший на этом посту три года Николай Петрищев. Обязанности начальника в качестве и.о. выполняла бывший его заместитель Марина Ивкович.

Наследство Владимиру Перцеву досталось нелегкое. Мало того, что деньги на финансирование поддержания памятников культуры в хорошем состоянии находить непросто, так надо еще, к примеру разбираться в россошанском скандале. Напомним, там поставили памятник, в народе называемый «могилой неизвестного фашиста», который не так давно вскрыли.