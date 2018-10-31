2018-10-31T15:54:45+03:00
Общество

В Воронежской области вскрыли скандальный памятник итальянцам

Из его основания достали человеческую кость
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото администрации Россошанского районаФото администрации Россошанского района
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Монумент в честь братского сотрудничества русского и итальянского народов, установленный в Россоши в 2003 году, то и дело становился предметом обсуждения федеральных СМИ. Группа общественников называла его памятником оккупантам и даже "могилой неизвестного фашиста".

На постаменте вместе со звездой и каской красноармейца разместили шляпу альпийцев (и не одно копье сломалось в спорах, можно ли считать этот головной убор символикой итальянских оккупантов). Вдобавок в основание заложили человеческую кость (совершенно неясно, чью). Как отметил в беседе с "КП" историк и археолог Александр Никитин, в этом "власти поступили не очень мудро, без видения стратегической перспективы".

В администрации Россошанского района, конечно, устали от внимания общественности к этому монументу. Но снести памятник - мера совсем уж радикальная (легко спровоцировать уже не федеральный, а международный скандал). Тогда мемориал решили вскрыть, чтобы достать оттуда кость.

Фото администрации Россошанского района

Фото администрации Россошанского района

- В кирпичной кладке обнаружен полиэтиленовый пакет с находящимся в нем посторонним предметом. В присутствии представителей полиции и Следственного комитета обнаруженный предмет был извлечен из постамента и передан в правоохранительные органы для исследования, - деликатно сообщают в администрации района. И добавляют: - Говорить о том, кому принадлежат останки - военнослужащему или гражданскому лицу - не представляется возможным.

Вполне реально, впрочем, выяснить возраст погибшего, и на основании этих данных предположить, мог ли он участвовать в боевых действиях. После экспертизы кость захоронят на обычном кладбище.

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