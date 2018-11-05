СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-05T17:29:56+03:00

О местонахождении 19-летнего Дмитрия Суздалева ничего неизвестно с 27 октября

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Волонтеры ищут загадочно исчезнувшего в Воронеже военнослужащего из Оренбурга. О местонахождении 19-летнего Дмитрия Суздалева ничего неизвестно с 27 октября. Именно в это время парень выходил на связь из столицы Черноземья. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «ОренСпас» в понедельник, 5 ноября.

Поисковики рассказали, что 22 октября Дмитрий уехал из дома в город Знаменск Астраханской области для продолжения службы по котракту. Последнее достоверное местонахождение - Воронеж, где военнослужащий был ориентировочно 26-27 октября. После этого связь с ним окончательно оборвалась. Где молодой человек находится сейчас - неизвестно.

Приметы Дмитрия Суздалева: рост около 175 см., худощавое телосложение, голубые глаза, короткие темно-русые волосы.

Пропавший был одет в темно-синюю тонкую осеннюю куртку и черную водолазку. На ногах - кроссовки камуфляжной расцветки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, видел его, оренбургские поисковики просят звонить по телефонам: 02, 8(3532) 79-67-66 - полиция, +7(3532) 222-982, +7(903)392-29-82 - ПСО «ОренСпас»