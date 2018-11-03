Воронежских зоозащитников забрали в отдел полиции во время акции

СЕГОДНЯ 17:46 2018-11-03T17:46:51+03:00

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Воронежские активисты из "Альянса зищиты животных" проводили сегодня, 3 ноября, свою акцию в гайд-парке у кинотеатра "Пролетарий". Как стало известно только что, участников проводили в отдел полиции. Предположительно, причиной этого могло стать использование масок: по закону на пикетах и митингах нельзя скрывать свое лицо, чего могли не учесть общественники. Между тем, маски были частью замысла. Флешмоб проводили зоозащитники в разных странах, и везде использовали "маску анонимуса", чтобы подчеркнуть, что животные, которых выращивают и убивают - безликая масса: ни не имеют права голоса, их страдания невидимы и "анонимны".

По предварительным данным, активисты уведомляли полицию о готовящемся выходе на улицы. "КП" уже связалась с полицией и выясняет подробсноти. О флешмобе "Куб правды" немного больше можно узнать здесь.