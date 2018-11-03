Скончался бывший начальник ГУВД Воронежской области Александр Дементьев

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-03T15:17:31+03:00

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2 ноября на 71 году жизни скончался генерал-лейтенант милиции в отставке бывший начальник ГУВД Воронежской области Александр Дементьев. Он возглавлял региональную полицию 9 лет - с 1997 по 2006 год. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 3 ноября.

Александр Дементьев родом из села Роговатое в Белгородской области. Получил образование на юрфаке ВГУ, потом работал народным судьей. Службу в органах внутренних дел начал с 1983 года в должности замначальника УВД Белгородcкого облисполкома. Потом был начальником УВД Белгородcкой области, заместителем начальника Главного Управления по экономическим преступлениям МВО России. Затем 9 лет возглавлял ГУВД Воронежской области, откуда потом ушел на пенсию. Александр Семенович был награжден орденами Мужества, медалями «За доблесть в службе» и другими почетными знаками.

- Коллектив ГУ МВД России по Воронежской области глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким по уходу из жизни уважаемого Генерала, - сказали в пресс-службе ведомства.

Церемония прощания с Александром Дементьевым пройдет 5 ноября 2018 года в 12.00 во Дворце культуры им. 50-летия Октября (ул. Ворошилова, 19). Погребение и прощальная панихида состоятся в 13.30 на историко-мемориальном кладбище, расположенном в Коминтерновском районе.