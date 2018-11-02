В Воронежской области «крышеватели» сожгли машину фермера, отказавшегося от их «услуг»

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-02T14:35:01+03:00

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В Воронежской области задержали группу подозреваемых в вымогательстве денег и поджоге автомобилей.

По версии следствия, злоумышленники требовали от фермеров Грибановского района ежемесячную плату за «крышевание». Когда один из предпринимателей отказался платить, неизвестные подожгли его автомобиль во дворе дома.

Следователи возбудили по фактам уголовные дела и задержали по подозрению в их совершении пятерых мужчин в возрасте от 25 до 65 лет. Трое из них уже ранее судимы.

В ходе обысков у задержанных нашли два травматических пистолета и патроны к ним, 20 мобильников, 24 сим-карты, банковские карты и поддельные документы.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства преступления.