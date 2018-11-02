2018-11-02T14:35:01+03:00
Общество

В Воронежской области «крышеватели» сожгли машину фермера, отказавшегося от их «услуг»

По подозрению в преступлении задержали пятерых мужчин
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Машина загорелась прямо во дворе домаМашина загорелась прямо во дворе домаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Воронежской области задержали группу подозреваемых в вымогательстве денег и поджоге автомобилей.

По версии следствия, злоумышленники требовали от фермеров Грибановского района ежемесячную плату за «крышевание». Когда один из предпринимателей отказался платить, неизвестные подожгли его автомобиль во дворе дома.

Следователи возбудили по фактам уголовные дела и задержали по подозрению в их совершении пятерых мужчин в возрасте от 25 до 65 лет. Трое из них уже ранее судимы.

В ходе обысков у задержанных нашли два травматических пистолета и патроны к ним, 20 мобильников, 24 сим-карты, банковские карты и поддельные документы.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
78-летняя пенсионерка ушла за грибами и потерялась: ее искали две ночи подряд
В Воронеже на ВАСО поступили фюзеляж и крыло Ил-96-300
В Воронеже наградили "СМИротворцев"
В квартирах Северного микрорайона Воронежа по-прежнему нет тепла
На 12-ти воронежских маршрутах отключили терминалы оплаты банковской картой
Питерский театр научил воронежцев держать слово
В Воронеже подрядчик обманул детей на 140 тысяч рублей
Защитнице Воронежа исполнилось 95 лет
Воронежцы забыли на кладбищах видеокамеру и пьяного мужика
В Воронеже пасссажирский поезд насмерть сбил 80-летнюю пенсионерку
Воронежцев приглашают на генеральную уборку в Дивногорье
Воронежцам могут повысить зарплаты весной 2019 года
Как в Воронежской области будет работать почта в длинные выходные
В мэрии Воронежа рассказали, какие шесть киосков демонтируют в ближайшие дни
Воронежским малышам показали трогательную историю о слоне, высиживающем яйцо
Под Воронежем 27-летнему извращенцу, надругавшемуся над 81-летней бабушкой, дали три года
Воронежцы на флешмобе покажут, как сильны в математике
В Воронежской области рецидивист после выхода из тюрьмы зарезал соседку
Воронеж вошел в ТОП-3 городов, куда туристы поедут на ноябрьские праздники
Под Воронежем попал на видео сильный пожар в мебельном цехе
СМИ: управляющий директор «ВАСО» Дмитрий Пришвин ушел в отставку
Воронежцев ждут пасмурные и дождливые выходные
В Северном микрорайоне Воронежа вырубили отопление и горячую воду