2018-11-01T12:16:33+03:00
Происшествия

Под Воронежем на пожаре погиб мужчина

Трагедия случилась в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Дачи больше нет, оборвалась и жизнь 47-летнего мужчины.Дачи больше нет, оборвалась и жизнь 47-летнего мужчины.Фото: Сергей ГАПОН
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В среду, 31 октября, около 23 часов в дежурную часть МЧС позвонили и сказали, что в поселке Софьино Новоусманского района горит дача.

- На место ЧП выехали десять наших специалистов из Воронежа, сел Новая Усмань и Рогачевка на четырех пожарных машинах. Пожар потушили в 00.20. К сожалению, удалось только не допустить распространения огня на другие дачи. Дом 8х5 метров выгорел полностью, у него рухнула крыша. На пепелище обнаружили труп 47-летнего мужчины. Причину пожара пока не установили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, это уже третья смерть на пожаре за два дня. Днем 30 октября в Калаче в огне погиб 60-летний мужчина. А поздним вечером случилась еще одна трагедия. В селе Русская Буйловка Павловского района во время пожара погиб 40-летний мужчина. В обоих случаях причиной ЧП стало курение перед сном, а потом и во время него.

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