В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин
Во вторник, 30 октября, два пожара в Воронежской области закончились смертями.
О первом в МЧС сообщили в 13.27. Горел дом в Калаче на улице Андрея Букветского. Пожар потушили в 13.48. В сгоревшей комнате обнаружили труп 60-летнего мужчины. Он закурил и заснул.
Еще одна трагедия случилась в селе Русская Буйловка Павловского района около десяти часов вечера. Там горел небольшой дом. Около 22.30 огонь потушили. В доме нашли тело 40-летнего мужчины. Причина пожара та же – курение перед сном.
Напомним, в лесу у того же села 28 октября 15-летний юноша случайно подстрелил грибника. Ранение 57-летнего мужчины оказалось смертельным.
Тут бы и мораль – не курите, господа, когда сильно устали, тем более в постели! Только бесполезно все это. Уж сколько раз говорили об этом, а число смертей по глупости не уменьшается.
В МЧС также отмечают, что в многоэтажках Воронежа и области участились случаи, когда пожар случался из-за того, что курильщики кидали окурки на балконы внизу. Из-за таких, мягко говоря, нехороших людей страдали соседи.