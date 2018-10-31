В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-31T10:57:48+03:00

Трагедии случились в Калаче и в Павловском районе

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Во вторник, 30 октября, два пожара в Воронежской области закончились смертями.

О первом в МЧС сообщили в 13.27. Горел дом в Калаче на улице Андрея Букветского. Пожар потушили в 13.48. В сгоревшей комнате обнаружили труп 60-летнего мужчины. Он закурил и заснул.

Еще одна трагедия случилась в селе Русская Буйловка Павловского района около десяти часов вечера. Там горел небольшой дом. Около 22.30 огонь потушили. В доме нашли тело 40-летнего мужчины. Причина пожара та же – курение перед сном.

Напомним, в лесу у того же села 28 октября 15-летний юноша случайно подстрелил грибника. Ранение 57-летнего мужчины оказалось смертельным.

Тут бы и мораль – не курите, господа, когда сильно устали, тем более в постели! Только бесполезно все это. Уж сколько раз говорили об этом, а число смертей по глупости не уменьшается.

В МЧС также отмечают, что в многоэтажках Воронежа и области участились случаи, когда пожар случался из-за того, что курильщики кидали окурки на балконы внизу. Из-за таких, мягко говоря, нехороших людей страдали соседи.