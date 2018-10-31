За что сидят заключенные воронежских тюрем

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-31T15:25:07+03:00

В УФСИН раскрыли самые распространенные преступления, из-за которых люди попадали в исправительные колонии

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Почти 5800 человек - такова численность тех, кто находится в следственных изоляторах и колониях Воронежской области. В региональном управлении ФСИН рассказали, что это число снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4%.

Из 4608 людей, которые содержатся в исправительных учреждениях, 29% сидят за грабежи, разбои и кражи, 18% - за преступления, связанные с оборотом наркотиков, 16% - за убийства.

В УФСИН также поделились итогами работы сотрудников отделов безопасности и оперативных служб. На режимную территорию не пустили более килограмма наркотиков (была 31 попытка передать их заключенным), 29 литров алкоголя и 362 мобильных телефона.

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